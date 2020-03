Bombeiros atendem chamado de princípio de incêndio no Mercale

Um princípio de incêndio assustou clientes e funcionários do supermercado Mercale localizado na Avenida Antônio da Rocha Viana, em Rio Branco (AC).

Ao ac24horas, o Major Cláudio Falcão do Corpo de Bombeiros (CBMAC), relatou que o alarme do estabelecimento disparou quando um aparelho de ar-condicionado apresentou problema na parte elétrica. Segundo ele, duas equipes do batalhão foram acionadas ao local do disparo.

O Major relatou que a equipe dos bombeiros quando chegou ao local constatou que foi apenas um princípio de incêndio.

“Estamos realizando a vistoria geral do prédio para verificar se existe algum risco, mas não houve incêndio, houve apenas esse pequeno princípio de incêndio que foi controlado e contido, sem prejuízos”, relatou.