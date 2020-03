Bandido é baleado após roubar motocicleta de casal em Rio Branco

Um assaltante de 17 anos foi ferido com um tiro em via pública após assaltar um casal no Ramal do Rodo, na região do bairro Amapá, em Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, o casal estava trafegando em uma motocicleta modelo Honda 160, de cor vermelha, no ramal, quando o menor e um comparsa saíram de dentro de uma área de mata e um deles em posse de uma escopeta anunciou o assalto e roubou os pertences das vítimas e a motocicleta.

Durante a fuga, o alarme foi acionado e a moto parou após uns 200 metros. Um policial que estava passando no local ao perceber que se tratava de um assalto, deu voz de prisão aos criminosos, e um deles apontou a escopeta em direção ao agente que reagiu e efetuou um tiro que atingiu nas costas do adolescente. O outro bandido fugiu correndo por dentro de uma área de mata.

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, prestou os primeiros atendimentos e conduziu o assaltante ao pronto socorro de Rio Branco em estado de saúde estável. Segundo os paramédicos do SAMU, o projétil transfixou o corpo do assaltante.

Policiais Militares estiveram local, colheram as características do outro assaltante e em seguida fizeram busca na mata, mas o criminoso não foi encontrado. O caso segue sob investigação da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

A moto roubada foi recuperada e encaminhada à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos.