Roberto Duarte propõe doação de cestas básicas para alunos

Desde que foi divulgado o primeiro caso confirmado de coronavírus no Acre, o deputado estadual Roberto Duarte tem apresentado propostas com o objetivo de minimizar os impactos gerados pela pandemia do Covid-19.

Na última sexta-feira, 20, à noite, o parlamentar propôs, durante uma transmissão ao vivo pelo facebook, que o Governo do Acre e a Prefeitura de Rio Branco, em conjunto, façam doações de cestas básicas aos alunos da rede de ensino municipal e estadual.

“Durante os dias em que as aulas estão suspensas, esses alunos – provavelmente – não terão o que comer em suas casas. E o dinheiro que é gasto com a merenda escolar pode ser utilizado para comprar cestas básicas”, explicou Duarte, que fez questão de destacar que a decisão de suspender as aulas foi correta.

Estado de calamidade pública – Durante a transmissão ao vivo da última sexta-feira, o parlamentar destacou que votou favorável ao Projeto de Decreto Legislativo (PDL) que reconhece estado de calamidade pública no Acre por causa da crise do coronavírus. Com isso, o governo poderá descumprir, até 31 de dezembro deste ano, a sua meta fiscal e liberar mais recursos para o combate ao coronavírus.

No entanto, Duarte lamentou que a base de sustentação do governo não tenha votado favorável à emenda de sua autoria que propunha a criação de uma comissão mista, no âmbito da Assembleia Legislativa, para acompanhar a situação fiscal e a execução orçamentária e financeira relacionadas à emergência de saúde pública relacionada ao coronavírus.

“Isso daria poderes aos deputados estaduais de fiscalizar e acompanhar todo esse remanejamento orçamentário e, principalmente, gastos que o governo vai fazer com essa liberação do poder legislativo. Infelizmente, os parlamentares da base do governo não aprovaram. A emenda que eu propus era exatamente nos mesmos moldes do decreto governamental do Congresso Nacional.”, disse Duarte.

Redes sociais – Desde que foi confirmado o primeiro caso positivo de coronavírus no Acre, o deputado estadual Roberto Duarte tem utilizado suas redes sociais para informar a população e para propor medidas que minimizem os impactos causados pela crise gerada pela pandemia do Covid-19.

“Quero reforçar meu total apoio aos autônomos, pequenos empreendedores e informais. Tenho feito tudo que está ao meu alcance. É o momento de trabalharmos em união pelos mesmos propósitos para o bem da população do Acre. Eu clamo mais uma vez: fiquem em casa! O isolamento social é o único meio de evitarmos maior contaminação do coronavírus”, finalizou Duarte.