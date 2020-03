RBPrev suspende por 120 dias recadastramento de aposentados, pensionistas e ativos

O Instituto de Previdência de Rio Branco (RBPrev) suspendeu por 120 o recadastramento de servidores ativos, pensionistas e aposentados junto ao sistema previdenciário do município devido ao Coronavírus.

Outrora ameaçados de ficar sem o salário, os servidores que não fizeram o recadastramento não sofrerão sanções nesse período.

O atendimento presencial do RBPrev segue a determinação do decreto de Emergência em Saúde editado pela prefeita Socorro Neri e está suspendo até o fim do mês. No entanto, há canais na internet que ajudam os servidores em suas questões previdenciárias.