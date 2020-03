Presidente da Cooperacre de 81 anos é um dos casos confirmados de coronavírus no Acre

O caso mais preocupante dos sete confirmados de coronavírus no Acre é do senhor Manoel José, presidente da Cooperacre.

Seu Manoel tem 81 anos e por fazer parte do grupo de risco seu caso requer extremos cuidados.

A família informou que seu Manoel começou a sentir os primeiros sintomas ainda na última segunda-feira, dia 16. Na quarta, foi levado para fazer exame e o resultado positivo saiu nesta sexta-feira.

Seu Manoel, além de presidente, é um dos fundadores da Cooperacre, que é constituída de mais de 30 cooperativas e associações e possui mais de dois mil cooperados.

O superintendente da Cooperacre, que também se chama Manoel, estava em Xapuri quando soube da confirmação do exame. Ele falou com o ac24horas sobre as medidas adotadas na empresa.

”Estava em Xapuri quando soube. Decidimos suspender o atendimento por 20 dias aos produtores de frutas, castanha e borracha, suspender todas as visitas á Cooperacre e foi feito uma orientação por um infectologista por via remota viva voz aos funcionários”, afirma.

Manoel Monteiro conta também sobre o atual estado de saúde e a preocupação com o presidente da entidade.

“A preocupação com ele é que já tem 81 anos, na quarta a tarde quando levamos ao hospital ele estava muito ruim, tinha cansaço, dor na cabeça, febre alta e tosse. Na unidade, foi medicado. Após o resultado do teste levei ele na UPA, mas segundo os médicos como ele não apresentava febre, nem cansaço naquele momento, não quiseram interná-lo. Então retornou pra casa da neta. Estamos seguindo as orientações sobre seu tratamento, já que se trata de um idoso, que faz parte do grupo de risco”, disse.