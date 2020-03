O intrigado jogo de xadrez dos progressistas

O PROGRESSISTAS é o único dos chamados grandes partidos que não tem situação definida para a disputa da prefeitura de Rio Branco. Um rosário de nomes já desfilou pela passarela da sigla como candidatos à PMRB, mas foram ficando pelo caminho. A discussão até então restrita ao deputado José Bestene (PROGRESSISTAS), ganhou mais dois componentes: o ex-deputado Ney Amorim e o ex-prefeito Tião Bocalom. O nome da Amorim surgiu de especulações depois de uma conversa reservada que teve esta semana com o governador Gladson Cameli. Já Bocalom é um dos nomes mais lembrados quando se trata de buscar alguém de fora do partido para ser candidato a prefeito da capital. Os que defendem os dois nomes sustentam que ambos têm mais densidade eleitoral que Bestene em Rio Branco. O que deixa o quadro obscuro é que até o momento o governador Gladson Cameli não veio de público revelar quem apoiará na sucessão municipal. Agora é ficar de olho se Tião Bocalom ou Ney Amorim se filiarão dia 4 de abril, última data para filiações de troca de partidos, no PROGRESSISTAS. Caso não venham a se filiar serão mais dois nomes que morrerão na esteira da especulação.

OUTRA PRIORIDADE

E comandando a frente de guerra contra o Covid-19, é muito improvável que o Gladson mude o disco para falar no momento de política, já que as convenções partidárias serão em julho

QUEM VAI PAGAR A CONTA?

O vereador Juruna (AVANTE) defende que a prefeita Socorro Neri suspenda a cobrança de todos os impostos. A ser aceita a proposta, quem vai pagar a conta dos servidores municipais?

MATA O PACIENTE

As medidas econômicas a serem tomadas no poder público para enfrentar esta pandemia devem ser bem pensadas para não quebrar ou a prefeitura ou o governo, porque caso contrário vai se resolver um problema criando outro. Remédio em demasia mata o paciente.

MEDIDAS POPULISTAS

Nestas horas, sempre aparecem os mágicos políticos tirando soluções populistas da cartola.

DESTEMPERO VERBAL

Não votei no PT, então me sinto confortável para comentar: o presidente Jair Bolsonaro destemperou de vez ao qualificar o Covid-19, que só ontem matou mais de 600 na Itália, de uma “gripezinha”. Cada vez que abre a boca perde pontos na popularidade. Boca fechada!

COM A PALAVRA, A SEMÍRAMES!

Registramos no BLOG uma reclamação de fornecedor de alimentação a um presídio, de que está há três meses sem receber. A secretária Semírames Maria contestou em nota, afirmando que não se pode transferir responsabilidades de outros órgãos à SEFAZ. E que vem liberando recursos solicitados pelo IAPEN além do que se encontra previsto no orçamento programado.

MAIS QUE O DOBRO

A secretária Semírames anexou um gráfico à nota comprovando que a SEFAZ, até a data de hoje, já liberou mais que o dobro previsto pela LOA para o ano de 2020 ao IAPEN, e que não pode se responsabilizar pelo gerenciamento de contratos ou obrigações de outros órgãos.

QUAL A DEDUÇÃO?

Qual a dedução que se pode chegar da explicação da SEFAZ? É que faltou à direção do IAPEN traçar um cronograma de pagamentos para os seus fornecedores, já que recebeu os repasses.

PERTO DE SE SABER

Fervem os comentários nos bastidores de que ou Tião Bocalom ou Ney Amorim poderão disputar a prefeitura de Rio Branco pelos PROGRESSISTAS. Estamos bem perto de por fim ou confirmar os boatos. É aguardar o próximo dia 4, último dia para novas filiações nos partidos.

LARGA COM VOTOS

Os que defendem que o Tião Bocalom seja o candidato do governador a prefeito de Rio Branco argumentam que, Bocalom já entra com um patamar de pelo menos 15% dos votos; e que, por pouco não ganhou para governador e prefeito, em campanhas que disputou praticamente só.

CARA OU COROA

Só tem um problema. Tião Bocalom é hoje postulante a vir assumir uma cadeira na Câmara Federal no lugar do deputado federal Manuel Marcos (PRB), em processo de cassação, e se trocar de partido, indo para o PROGRESSISTAS, ele perderá a suplência. É cara ou coroa.

DATA MANTIDA

O TSE negou que a data de 4 de abril para filiações venha a ser alterado devido o Covid-19.

SEFAZ GARANTE OS RECURSOS

A secretária de Comunicação, Silvânia Pinheiro, negou ontem ao BLOG de que a secretária Semírames Dias vem travando liberações para execução das medidas contra o Covid-19. E, diz que a secretária é uma aliada no cumprimento da promessa do governador Gladson Cameli de que recursos para a Segurança e Saúde são prioritários, e que estão sendo repassados conforme as solicitações do governador. Fica assim, sendo posta a verdade sobre o assunto.

CUMPRINDO SUA PARTE

A ALEAC vem cumprindo sua parte no combate ao COVID-19, aprovando todos os projetos enviados pelo governador Gladson Cameli para o combate à pandemia. E por unanimidade.

VOLTA PARA A DISPUTA

O ex-prefeito de Tarauacá, Rodrigo Damasceno, confirmou ontem ao BLOG do CRICA que vai atender o chamamento popular para ser candidato a prefeito, mas não definiu o partido.

FRENTE ANTI-MARILETE

Rodrigo Damasceno será apoiado pela frente anti-Marilete, formada por partidos do campo da esquerda, comandado pelos deputados Edvaldo Magalhães (PCdoB) e Jenilson Lopes (PSB).

MOSTRANDO AUTORIDADES

Os secretários de Estado terão que limitar os gastos de suas secretárias ao teto mínimo. O corte profundo decretado pelo governador atinge o consumo de energia, de combustível, e a prestação de serviços. O governo vai precisar de recursos extras no combate ao Covid-19

POINT DO PATO

Para cumprir metas sanitárias o restaurante “Point do Pato” deixou de fazer atendimento presencial aos seus clientes. A partir de segunda-feita atenderá somente via delivery, com divulgação dos referidos telefones para receber pedidos. É hora de unidade contra o Covid-19.

O PROBLEMA DO MDB

Os dias avançam e o MDB não conseguiu montar um arco de aliança para a disputa da prefeitura da capital. O deputado Roberto Duarte (MDB) continua com uma campanha solitária. A saída de cena do senador Sérgio Petecão (PSD) deixou os emedebistas sozinhos.

AVALIZADO PELO BITTAR

O Zenil, nome lançado por um grupo de ex-prefeitos e pela publicitária Charlene Lima para ser candidato a prefeito de Sena Madureira teVE o aval do senador Márcio Bittar (MDB).

FRASE MARCANTE

“Trabalha sempre! Se não necessitas do trabalho como alimento, necessitas dele como remédio”. Willian Penn.