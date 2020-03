Número de infectados pelo Coronavírus sobe para 11 no Acre

O Acre pulou de 7 para 11 casos confirmados de coronavirus no Estado em menos de 24 horas. A informação foi confirmada pela governo na tarde deste sábado, 21. As informações do aumento de casos confirmados no Acre foram atualizadas às 16 horas de hoje pelo boletim do Ministério da Saúde. Subiu para 1.128 os casos em todo o Brasil, com 18 óbitos.

O aumento no número de casos acontece em meio a uma verdadeira discussão pelas redes sociais das medidas que vêm sendo adotadas pelo governador do Acre, Gladson Cameli. A maioria da população apoia as medidas consideradas extremas por alguns setores.

De acordo com a secretaria de saúde, os 11 casos foram registrados em Rio Branco.

Todos os casos confirmados são de pessoas residentes no município de Rio Branco, 08 com antecedentes de viagem nos últimos 14 dias para fora do Estado, 02 sem antecedentes de viagem, mas que foram contatos dos casos positivos anteriormente e 01 caso teve contato com um grupo de italianos que veio a trabalho recentemente ao município de Rio Branco.

Os dados oficiais apontam que até o momento foram recebidas no Laboratório de Infectologia Charles Mérieux, no município de Rio Branco, 168 amostras, das quais 152 foram negativas, 11 positivas e 5 aguardando resultado de exame laboratorial.