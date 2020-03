Empreendedores de festa e cerimonialistas acreanos relatam prejuízos devido ao Covid-19

Ainda não se sabe qual será o impacto econômico do Coronavírus no Acre e no Brasil, mas ao que tudo indica o setor de comércio e de serviços já está sentindo na pele o efeito do Covid-19.

Em entrevista ao ac24horas, cerimonialistas e empreendedores do ramo, relataram que o setor foi totalmente afetado pelo medo da proliferação do Covid-19. Eles afirmaram que as festas foram canceladas ou adiadas, e eventos com mais de 100 pessoas estão proibidos em todo Acre, seguindo uma orientação do governo.

A medida pegou em cheio quem vive de eventos sociais, principalmente nos fins de semana. Casamentos, aniversários, encontros e festividades de Igrejas ou palestras foram os eventos mais afetados.

Em seu Facebook a cerimonialista, Lina Grasiela, lamentou os acontecimentos, mas ressaltou que o importante é a saúde. Segundo ela, uma boa conversa pode resolver qualquer possibilidade de mal entendido sem a necessidade de apelo jurídico.

“O importante é que todos compreendam que sempre há uma oportunidade para ninguém sair perdendo, relatou.

O empresário Erlande relatou que teve que suspender a festa surpresa que iria realizar para sua esposa Thaune, que está grávida, devido a aglomeração de pessoas.

“Pelo bem de todos, tive que cancelar a festa. Já estava tudo pago, não tive prejuízo porque os contratados eram todos amigos próximos. A família e os convidados entenderam, então, está perfeito”. relatou.

A cerimonialista Darcy Morais, afirmou que o mercado de festa é bastante complexo por envolver profissionais de diversas áreas. Segundo ela, administrar isso é uma responsabilidade que não está sendo fácil. “Nossos clientes sabem das possibilidades do desgaste financeiro e emocional. O pior é fazer a festa e não receber os convidados”, relatou.

O fornecedor de som e estrutura de palco, André de Souza, relatou que nesses primeiros dias de propagação do Vírus teve prejuízo de mais de dez mil reais.

A decoradora de festa Socorro Makowski afirma que também teve prejuízos.

“Prejuízo mesmo só com as flores, elas vêm de São Paulo. Não teve eventos cancelados, e sim adiados, o pensamento é positivo e creio que essa situação será resolvida no tempo mais breve possível”, encerrou.