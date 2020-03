Motociclista atropela ciclista e colide contra poste na BR-364 e vai parar no PS

Um grave acidente envolvendo um condutor de uma motocicleta 750 cilindradas e um ciclista deixou duas pessoas gravemente ferida na tarde deste sábado (21) na Estrada do Aeroporto Internacional de Rio Branco, na BR-364.

De acordo com informações de populares que presenciaram o acidente, o condutor da moto, identificado como Alan, de 24 anos, trafegava na sua motocicleta de alta cilindrada no sentido aeroporto-conjunto Universitário, supostamente em uma velocidade acima do permitido para BR, quando inesperadamente perdeu o controle da direção e atropelou o ciclista Adevaldo Pereira da Silva, de 40 anos, que trafegava no mesmo sentido da pista e em seguida colidiu com um poste de energia. Com o impacto, o poste ficou quebrado e Alan foi arremessado por cerca de 20 metros.

Duas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas, prestaram os primeiros atendimentos e conduziram as vítimas ao pronto socorro de Rio Branco. De acordo com o médico do SAMU, Alan sofreu um traumatismo craniano com múltiplas fraturas espalhadas pelo corpo e o seu estado de saúde é gravíssimo.

Já o ciclista Adevaldo, que é um Agente Penal, fraturou a perna esquerda e encontra-se em estado de saúde estável.

Policiais de Trânsito e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram acionadas e isolaram a área para o trabalho do perito. A motocicleta foi removida por um guincho. Somente o laudo pericial que estará disponível no prazo de 30 dias, irá dizer quais foram a causa do acidente.