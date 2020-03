Ifac prorroga para dia 25 de março prazo de pagamento ao programa de pós-graduação

Devido ao Coronavírus, a Coordenação do Exame Nacional de Acesso ao Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional e Tecnológica (ProfEPT) do Instituto Federal do Acre (Ifac) prorrogou nesta sexta-feira (20) o prazo para pagamento da taxa de inscrição. De acordo com a nota divulgada pela coordenação, os candidatos do processo seletivo têm até quarta-feira (25) para efetuarem o pagamento da taxa.

Leia a nota completa:

A Coordenação do Exame Nacional de Acesso (ENA-2020) ao Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional e Tecnológica (ProfEPT) informa a prorrogação do prazo para pagamento das inscrições até o dia 25 de março de 2020. Comunica ainda que as Inscrições foram encerradas, estendendo-se apenas o prazo para o pagamento em virtude da dificuldade de acesso às agências bancárias diante do estado de emergência da saúde pública no Brasil (Coronavírus).

Em decorrência da prorrogação do prazo para pagamento das inscrições, o Cronograma do Edital ProfEPT nº 01/2020 também apresenta alterações. Indicamos aos candidatos acompanharem a publicação do Edital retificado no site profept.ifes.edu.br, além de acompanharem as próximas notícias na Área do Candidato.

(Com informações da Coordenação do ProfEPT)