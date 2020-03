Dupla em motocicleta passa atirando e mata adolescente de 15 anos em Rio Branco

As facções não cessam os ataques e nem com a chegada do Coronavírus no Estado e com o pedido para que todos fiquem em casa, os membros não deixam de agir. O alvo dos criminosos agora foi adolescente de Pedro Vinícius Ferraz Avelino, de 15 anos, morto em via pública com um tiro no peito na tarde deste sábado (21). O homicídio aconteceu na rua Serra Dourada, na quadra 9, próximo a uma igreja universal no Conjunto Jacarandá, no segundo distrito de Rio Branco.

De acordo com informações da Polícia, o adolescente estava na frente de uma casa, quando dois homens não identificados em uma motocicleta se aproximaram da vítima e um dos criminosos em posse de uma arma de fogo efetuou vários tiros. O adolescente foi atingido com um tiro no coração e caiu. Após a ação, os faccionários fugiram do local.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e interceptou um veículo que estava com o adolescente na carroceria. Foi prestado os primeiros atendimentos, mas a vítima não resistiu ao ferimento e morreu na viatura.

O corpo do adolescente foi encaminhado pela própria ambulância do SAMU ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavérico.

A Polícia Militar esteve no local, colheu as características dos criminosos, fizeram rondas na regiao, mas ninguém foi preso. O caso será investigado pelos Agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). A Polícia não soube informar a motivação do crime.