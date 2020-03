Diagnosticado com coronavírus teve contato com Jorge Viana, Daniel Zen e Cesário Braga

O presidente da Cooperacre, Manoel José, de 81 anos, que foi diagnosticado nesta sexta-feira, 20, com coronavírus teve contato recente com o ex-senador Jorge Viana, que no final de semana passado participou de uma agenda política no município de Capixaba durante o ato de lançamento de Serraria como pré-candidato a Prefeito pelo PT na cidade.

. Além do petista, uma multidão também participou do encontro conforme foto que circula pelas redes sociais e grupos de whatsapp. Estavam presentes no encontro o deputado estadual Daniel Zen (PT) e o presidente do partido, Cesário Campelo Braga.

A família informou que seu Manoel começou a sentir os primeiros sintomas ainda na última segunda-feira, dia 16. Na quarta, foi levado para fazer exame e o resultado positivo saiu nesta sexta-feira.

O ac24horas entrou em contato com Viana, que está em Brasília, e o questionou se sabia da situação de Manoel José. “Vi a notícia do nosso amigo, fiquei triste. Se Deus quiser ele vai sair dessa! Espero que no meio dessa tragédia ninguém pegue esse caminho. Expondo doentes. É hora de todos estarmos focados em salvar vidas Todos temos que parar de circular e ficar em casa! Estou em Brasília por conta de trabalho e cumprindo compromisso remotamente. Agora mesmo estou trabalhando. Estou bem graças a Deus, mas todos temos que ficar em casa. Desculpa, mas não é hora de qualquer comentário, amigo”, disse o ex-senador que afirmou que não estava sentindo nenhum sintoma, mas que faria o teste.

A reportagem entrou em contato com Cesário que informou que está na UPA do 2º Distrito tentando fazer o exame. “Estava me sentindo meio ruim a alguns dias”, disse Braga. “Estou de quarentena desde segunda. Sem sair de casa pra nada. Achei que era uma gripe. Com a confirmação do Manoel fiquei mais preocupado e vim na UPA tirar a prova dos 9”, explicou.

O ac24horas apurou que o deputado Daniel Zen não participou da votação do reconhecimento da calamidade pública na sexta na Assembleia Legislativa por apresentar sintomas de gripe. Na sessão, todos os 15 deputados presentes compareceram de máscara, mas na terça-feira, dia 17, o parlamentar do PT estava presente na sessão.

“Eu estou apresentando uma leve gripe, dor na garganta, mas sem os sintomas do coronavírus. Estou seguindo orientação do Ministério da Saúde de me isolar. Desde terça estou isolado, inclusive de minha família. Se eu apresentar os sintomas divulgados, irei fazer o teste, enquanto isso continuo isolado para não ter o risco de passar nada para ninguém”, disse o deputado.