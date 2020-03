Coronavírus, Thiago e Jesus!

Essa semana o engenheiro do DNIT Thiago Caetano fez uma declaração que, em outros tempos, passaria desapercebida. Nunca na esteira do coronavírus, o Covid-19. Ele disse que, “a melhor vacina contra o corona vírus é Jesus”. Criou-se uma polêmica em torno do assunto. A meu ver, Caetano falou para o público cristão. Aqueles que realmente acreditam que Jesus pode proteger de uma enfermidade, curar um doente e até ressuscitar mortos. Mas, Jesus não é só isso. É mais, muito mais no contexto social, político e econômico.

Em momento algum Caetano criticou ou discordou da orientação das autoridades de Saúde responsáveis pelo enfrentamento ao covid-19 como, por exemplo, as medidas rigorosas de higiene e isolamento social. A frase de Thiago Caetano vai mais além e se alarga no horizonte das possibilidades.

Vejam o que disse o Apóstolo Pedro, que teve a sogra curada por Jesus (provavelmente de malária), doença comum na Galileia daquela época: “Sujeitai-vos a toda autoridade humana por amor do Senhor, quer ao rei, como soberano, quer aos governadores, como por ele enviados para castigo dos malfeitores, e para louvor dos que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que, fazendo o bem, façais emudecer a ignorância dos homens insensatos, como livres, e não tendo a liberdade como capa da malícia, mas como servos de Deus. Honrai a todos. Amai aos irmãos. Temei a Deus. Honrai ao rei.

Pedro ecoa as palavras de jesus de que todo Cristão deve viver a obediência a Palavra, ao Verbo. Jesus é o Verbo. Portanto, todos os seguidores do Cristo devem obedecer às autoridades que combatem a Pandemia do Covid-19. Se todos forem obedientes estarão fazendo a vontade de Deus Pai, do Filho Jesus e do Espirito Santo para o bem viver nessa terra. Jesus é a vacina para o corpo, alma e espírito. Antes de condenar Thiago Caetano ao pelourinho das reputações, sua frase de que “Jesus é vacina para o Covid-19” merece uma boa reflexão. Porque Jesus é muito mais que vacina.

“Em tempos de coronavírus é melhor obedecer do que sacrificar”. (Samuel, o profeta)

. O presidente Bolsonaro, com todo respeito aos seus seguidores, precisa descer do palanque, deixar de se preocupar com a reeleição em 2022 e governar o Brasil.

. Se fizer um bom governo a reeleição vem naturalmente como uma luva.

. O governador Gladson Cameli com sua equipe está agindo corretamente para evitar uma explosão de contágio do corona vírus.

. O Acre pode ir na contramão dos demais entes da federação evitando o alto contágio e mortes, basta que a população siga fielmente as orientações das autoridades.

. Existe uma construção na política sendo costurada no governo:

. Minoru cabeça de chapa e Thiago Caetano como vice!

. Uma composição dessas é para levar no 1º turno.

. Os setores do Progressistas consideram o ideal; outros preferem o filho do deputado José Bestene, o jovem Samir Bestene

. Caetano tem o prazo até início de março para mudar de partido e ser o vice independente do Progressista.

. Isto, se os dirigentes do Progressista não concordarem.

. Seria uma chapa unindo ainda mais o governador Gladson e o vice-governador major Rocha.

. Passei três dias sem publicar a coluna em função do falecimento de minha cunhada Maria de Nazaré, carinhosamente chamada de “Leleca”; que Deus a tenha em um bom lugar.

. Ele a tem!

. Bom dia!