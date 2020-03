Assaltante é morto após trocar tiros com a Polícia Militar

Um bandido não identificado até o momento pela polícia foi morto e uma adolescente de 15 anos apreendida após roubarem um posto de gasolina na região do 2° distrito de Rio Branco no início da manhã deste sábado (21). Os criminosos foram perseguidos e a ocorrência terminou na Rodovia AC-40 em frente a ExpoAcre.

De acordo com informações da polícia repassadas a reportagem do ac24horas, os assaltantes chegaram no posto de gasolina na motocicleta roubada, modelo Yamaha Factor, de cor vermelha, placa QLZ-8890, e em posse de uma arma de fogo, anunciaram o roubo, renderam os funcionários e subtraíram o dinheiro e em seguida fugiram.

Uma guarnição da Polícia Militar imediatamente foi acionada e se deparam com os criminosos na Via Chico Mendes. Foi feito uma perseguição e quando os bandidos chegaram em frente ao parque de exposição (Expoacre) a dupla caiu da motocicleta. O assaltante não identificado, puxou uma arma artesanal calibre 28, chegou a efetuar o disparo, mas a arma falhou. Diante da ameaça, os Policiais Militares efetuaram quatro tiros que atingiu o criminoso na região do abdômen e costas. Mesmo ferido o bandido ainda tentou fugir, mas não resistiu aos ferimentos e caiu. A adolescente de 15 anos, não foi ferida na ação da Polícia.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada para prestar os atendimentos ao assaltante baleado, mas quando os paramédicos chegaram ao local, o criminoso já se encontrava morto.

A área foi isolada pela Polícia Militar até a chegada do perito em criminalística. O corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavérico e identificação.

O caso será investigado pelos os Agentes de Polícia Civil da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

A adolescente foi apreendida e conduzida juntamente com a moto roubada à Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca) para os devidos procedimentos.