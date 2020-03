Após Decreto, fluxo de motéis de Rio Branco continua normal

O videomaker do ac24horas, neste sábado, 21, foi conferir de perto como anda a movimentação dos motéis de Rio Branco depois do novo Decreto com medidas mais enérgicas para prevenção do Coronavírus.

Segundo o videomaker, o cenário continua intensos nos moteis do 1º e 2º da Capital. Ao que parece, no que depender dos acreanos, o mercado moteleiro se manterá firme.

Com várias garagens fechadas. O Decreto não parece ter caído como um balde de água fria nos ânimos dos acreanos.

Em tempos de quarentena e nenhuma restrição sexual, a tendência era que casais trocasse os motéis para suas casas, mas ao que tudo indica, os espaços diferenciados e convidativos irão continuar sendo frequentado para momentos de prazer, intimidade e muito amor.