Acrelândia exige que recém-chegados comuniquem e entrem em quarentena

Em Acrelândia, a normativa da Prefeitura para controlar o Coronavírus no município é, entre outras medidas, exigir que os viajantes comuniquem à Secretaria de Saúde que estão de chegada e vão entrar em quarentena voluntária de sete dias, isolando-se em casa.

A promessa da Secretaria de Saúde é endurecer ainda mais as medidas para evitar a progressão do vírus devido à proximidade da capital, que registra muitos casos suspeitos e confirmados.

"A secretaria Municipal de Saúde está acompanhando o aumento dos casos positivos para coronavírus no Acre, mais especificamente em Rio Branco, devido ser um município próximo a capital esta estudando adotar novas estratégias para a prevenção ao coronavírus em Acrelândia, que serão divulgadas até dia 23 de março", diz a Secretaria de Saúde, em nota.

A Secretaria Municipal de Saúde através das coordenações de Atenção Básica, Vigilância Epidemiológica, Vigilância Sanitária e Núcleo de Educação em Saúde, vêm adotando medidas na prevenção do Coronavírus em Acrelândia, seguindo as normativas publicadas no diário oficial da união e do estado. Sempre atuando com ações educativas, tais como:

1- As Pessoas que viajarem para outros países, estados e municípios ao retornarem para Acrelândia devem comunicar a vigilância epidemiológica imediatamente e permanecer em quarentena no domicilio por 07 dias (mesmo que não apresentem sintomas);

2- Aos Idosos para que permaneçam em suas residências, e somente sair de casa em situações de extrema urgência ou emergência;

3- A vigilância Sanitária esta diariamente nas ruas e estabelecimentos orientado as pessoas para que evitem aglomerações em mercados, bancos, bares, restaurantes, locais de lazeres entre outros, caso precisem realizar suas compras apenas um membro familiar se deslocar ao mercado, e ao retornar para domicilio seguir as medidas de prevenção (higienização das mãos com agua e sabão e/ou álcool gel ou álcool 70%).

4- Assim como deixará duas unidades para referencia aos atendimentos de urgências e casos excepcionais (pacientes que precisam de receitas de controle especial, vacinas).

5- A secretaria Municipal de Saúde está acompanhando o aumento dos casos positivos para coronavírus no Acre, mais especificamente em Rio Branco, devido ser um município próximo a capital esta estudando adotar novas estratégias para a prevenção ao coronavírus em Acrelândia, que serão divulgadas até dia 23 de Março.

6- Ate o dia 20/03/2020 Acrelândia não notificou casos suspeitos.

Sebastião Rita de Carvalho

Secretário Municipal de Saúde