Roberto Feres é exonerado do cargo de secretário adjunto da Seplag

O engenheiro civil Roberto Feres teve sua exoneração do cargo de secretário adjunto da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG) publicada na edição desta sexta-feira, 20, do Diário Oficial.

Segundo a publicação, Feres, que ocupava a função desde agosto do ano passado teria pedido demissão. O agora ex-secretário adjunto é da cota do MDB e foi, inclusive, candidato pelo partido ao cargo de deputado federal nas últimas eleições, obtendo 1.308 votos.

Outro emedebista que deixa o governo nesta sexta é Jarbas Anute Costa. Sem o conhecido, “a pedido”, a exoneração, neste caso, parece ter sido uma opção do governador Gladson Cameii.

As duas exonerações demonstram um distanciamento ainda maior do MDB com o governo, que deve ser sacramentado com a candidatura do deputado estadual Roberto Duarte á prefeitura e Rio Branco.