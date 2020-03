Profissionais do SAMU apelam para que a população fique em casa

Ao que parece o grande desafio do setor de saúde atualmente é convencer a população de que a melhor estratégia para impedir a proliferação o coronavírus é ficar em casa.

Fazer com que as pessoas entendam que a quarentena voluntária é o que tem surtido efeito para evitar a disseminação do vírus é um desafio, antes de tudo dos profissionais em saúde, que conhecedores da realidade da nossa saúde, temem por uma epidemia da doença.

Os últimos a tentar sensibilizar a população em geral para que todo mundo fique em casa são os profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Usando a criatividade, os médicos, enfermeiros e auxiliares que estão acostumados ao pequeno limite entre a vida e a morte pedem para que todos permaneçam reclusos em suas residências.

Veja o apelo e faça sua parte: