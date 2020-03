Procurador da Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul atropela idoso

Na manhã desta sexta-feira, 20, na Avenida Mâncio Lima, o procurador Jurídico da Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul, Jairo Castro, trafega em sua motocicleta de alta cilindrada na avenida quando atropelou um idoso.

O idoso foi levado para o Hospital do Juruá em estado gravíssimo, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.

O advogado, que conselheiro estadual da Ordem dos Advogados do Brasil, permaneceu no local para os procedimentos policiais.

O Pelotão de Trânsito da Polícia Militar informou que o documentos do condutor estão em dia e que as causas do acidente serão esclarecidas pela perícia.