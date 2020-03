Portas de entrada do coronavírus são olhos, boca e nariz; ouça o podcast do Dr. Setton

As verdadeiras portas de entrada do Coronavírus no organismo humano são boca, nariz e olhos. Por isso, o médico infectologista Marcelo Setton, do Hospital de Amor da Amazônia, reafirma a lavagem constante das mãos como medida fundamental para não se deixar contaminar com o perigoso vírus e várias outras doenças.

“Que nós consigamos aproveitar a chance de adquirir novos hábitos para toda a vida”, diz Setton em podcast, apresentando um conjunto de dicas que ajudam as pessoas a reforçarem os cuidados com o vírus.

O podcast é dirigido aos pacientes e trabalhadores do Hospital de Amor em Rondônia mas é importante sua audição para ampliar os conhecimentos acerca de cuidados com o contágio.

Veja as dicas do Doutor Setton:

1) higienizar várias vezes – quanto mais vezes, melhor –as mãos. Use álcool gel ou água corrente e sabão. Ambos tem o mesmo efeito prático. o vírus não entra no corpo pelas mãos.

2) ao apresentar algum sintoma, evitar sair ás ruas e ter contato com várias pessoas. Caso surja falta de ar ou sintomas de “simples gripe” aí sim procurar um médico.

3) Se estiver com tosse ou catarro usar máscara e manter distância de ao menos um metro das pessoas. Caso contrário

4) cobrir a boca sempre que for tossir ou espirrar e imediatamente correr lavar as mãos com álcool gel ou água e sabão.

5) manter as mãos longe de nariz, olhos e boca.

Ouça o podcast: