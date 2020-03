Polícia Rodoviária Federal detalha como acontece o fechamento das fronteiras

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) se pronunciou sobre o decreto presidencial que fechou as fronteiras brasileiras com a Argentina, Paraguai, Bolívia, Peru, Colômbia, Guiana Francesa, Guiana e Suriname.

A PRF esclarece que a medida não atinge brasileiros, sejam natos ou naturalizados, estrangeiros com residência definitiva no Brasil e profissionais estrangeiros que estão à serviço no Brasil

O fechamento das fronteiras também não impede o transporte de cargas entre os países.

Confira o comunicado da PRF: