Operação Saturação da PM detém menor com moto roubada no 2º Distrito de Rio Branco

Um adolescente de 17 anos foi apreendido na noite desta quinta-feira (19) com uma motocicleta roubada e uma arma de fogo. A ação policial ocorreu no 2° Distrito de Rio Branco.

Os militares realizavam patrulhamento no âmbito da Operação Saturação ao longo da BR-364 quando avistaram dois homens em atitude suspeita. Eles estavam em uma motocicleta CB 300 de cor preta.

A dupla recebeu voz de parada, mas desobedeceu e tentou fugir. Já no loteamento Farhat, os suspeitos abandonaram o veículo e fugiram a pé. Deixaram também uma escopeta calibre 36, com um cartucho intacto.

Os policiais solicitaram apoio de guarnições do 2° Batalhão de Polícia Militar (2° BPM), que conseguiram apreender um adolescente de 17 anos, porém, o segundo envolvido conseguiu se evadir. A ocorrência foi encaminhada para Delegacia de Flagrantes (Defla).

A Operação Saturação é uma ação policial implementada pelo comando da Polícia Militar do Acre (PMAC), para reforçar diariamente o policiamento ostensivo nos bairros da capital acreana.

Nos últimos dias, a operação ganhou reforço do militares Curso de Formação de Soldados, já que, devido ao surto do novo coronavírus, as instruções no Centro Integrado de Ensino e Pesquisa em Segurança Pública estão suspensas.

(Asscom Sejusp)