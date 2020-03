O que se esperava de um governante 

Deixe-se de lado a política. Não há como deixar de reconhecer que o governador Gladson Cameli vem tomando as medidas que se espera de um governante num momento de crise. Trouxe para o seu colo a condução do problema, o que não vinha fazendo. Tinha praticamente terceirizado setores da sua gestão a grupos políticos, que funcionavam como um governo paralelo. A decretação de uma situação de emergência, suspensão das aulas, antecipação do pagamento dos servidores do mês em curso e estudo para adiantar a parcela do 13º salário, redução da cobrança do ICMS da tarifa de energia, suspensão de férias dos servidores da Saúde, das aulas, e o volume grande de informações do sistema de comunicação à população sobre como prevenir o coronavírus, devem ser reconhecidos como acertos.. Tão importante como este pacote de decisões governamentais é ver que a população começa a entender que a situação é grava, com quatro casos confirmados na capital, e pode piorar o quadro se não forem evitadas as aglomerações. O governo vem fazendo bem a sua parte e cabe a todos nós fazermos o que preconizam as autoridades sanitárias estaduais e municipais.

O ESTADO É O MAIOR PARCEIRO

Essa manifestação da secretária da Fazenda, Semírames Dias, de querer abandonar o governo, segundo fonte do BLOG é não estar aceitando as decisões financeiras do governador Gladson para fazer frente á pandemia do coronavírus. Acha que deve sentar em cima dos recursos do Estado e fazer o que bem entender. O Estado é sim o maior parceiro nesta crise. E mais uma coisa que, o Gladson tem de aprender: ninguém é insubstituível numa função pública.

DEMITA, É SIMPLES!

Já é segunda vez que a secretária Semírames posa da última bolacha do pacote. Gladson Cameli; aprenda rapaz, autoridade é para ser exercida, tem a caneta da demissão, use.

NÃO ENTENDO

Não consigo entender como alguém é contra a proposta do deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB), que pede a suspensão do corte de água e energia por 90 dias. O momento atual não comporta debates ideológicos, a proposição do Edvaldo merece sim ser apoiada na ALEAC.

FILHOS DESASTRADOS

Não adianta querer dourar a pílula: quem tem filhos como os do presidente Bolsonaro não precisa de inimigos, cada vez que um deles abre a boa é uma crise, como agora com a China, o maior parceiro comercial do Brasil. São desastrados políticos na acepção da palavra.

SOBROU PARA O PAI

A resposta dura dos chineses acabou sobrando para o pai Jair Bolsonaro. Aliás, a maré não anda boa para o Bolsonaro, anda sendo criticado até pelo seu guru Olavo de Carvalho.

BEM MELHOR

O mal dos Bolsonaros é a língua, que acaba gerando crises para a figura do presidente

RASTEIRA TUCANA

O lançamento de Zenil Chaves, a prefeito de Sena Madureira, foi uma resposta à altura do grupo formado pelos ex-prefeitos Nilson Areal, João Zaire, Mano Rufino, deputado Nelson Sales e a Charlene Lima, á traição tucana de quebrar o pacto de unidade, lançando Toinha Vieira (PSDB) para prefeita. O grupo conseguiu reunir inimigos em outras campanhas.

FATOS ESPERADOS

Dois fatos eram esperados em Sena Madureira. O primeiro era que o PSDB se acha com o direito de liderar a oposição na disputa da prefeitura, com a ex-prefeita Toinha Vieira; e, o outro são que, os egos na oposição superam o sentimento de uma unidade oposicionista.

GRANDE FAVORECIDO

O prefeito Mazinho Serafim (MDB) já seria forte com a oposição unida em torno de uma única candidatura a prefeito, com a oposição dividida aumenta a sua chance de vir a ser reeleito.

DADO ALARMANTE

As penitenciárias correm o risco de terem o fornecimento de alimentação cortado. A dívida com os empresários do setor, com a corda no pescoço, é de 3 meses e não há mais a quem apelar, e não têm capital para bancar o Estado. Isso se soma à gravidade do momento do Covid-19.

FAZENDA NÃO SE PRONUNCIA

E a situação fica dia mais grave porque ninguém da secretaria da Fazenda aponta para uma solução de pagamento e os fornecedores dos empresários já não querem mais vender alimentos, porque também estão com os seus encargos atrasados. Virou uma bola de neve.

PENSARAM O CAOS?

Imaginaram o caos que seria o corte no fornecimento de alimentos para as penitenciárias?

ACABA LOGO DE VEZ

A prefeita Socorro Neri cortou o pagamento pela ocupação de espaços na chamada zona azul. A Socorro deveria ir mais além, sustar o contrato com a empresa que faz a gerência do programa. A zona azul é um ponto de desgaste diário da imagem da sua administração

O QUE ERA PARA SER FEITO

O secretário municipal de Saúde, Oteniel, anunciou que os dentistas somente vão atender a casos de extrema urgência. Acompanhou o que já tinha feito o Estado. Medida de cautela.

VÍRUS NEOLIBERAL

Em artigo bem escrito o bruxo político do PT, Nepomuceno Carioca, saiu do retiro a que se impôs após a derrota fragorosa do partido, para acusar o Covid-19 de ser um vírus neoliberal. Só falta aparecer o ex-deputado Sibá Machado (PT) acusando a CIA pelo coronavírus.

NÃO ENGANA NINGUÉM

O mal de setores da imprensa é avaliar que o leitor ou telespectador engole como verdade tudo o que é divulgado. Ficou mal para o jornalismo da GLOBO forçar a barra em uma matéria dando uma dimensão a pequenos panelaços, como se fosse um clamor nacional. Barrigada!

OUTROS NOMES DOS DEMOCRATAS

O deputado federal Alan Rick (DEM) também trabalha outros nomes no interior, que considera com chance de ganhar prefeituras. Citou ontem ao BLOG, o professor Magal, em Rodrigues Alves; Dr. Renato Garcia, em Plácido de Castro; e, em Xapuri, o Ailson Mendonça.

NADA ALARMANTE

Nada de alarmante, mas dentro da realidade científica o comentário do vereador Emerson Jarude, fazendo projeções para o crescimento de casos de contaminados pelo Covid-19. Não vamos sonhar que o Acre ficará restrito a apenas aos quatro casos já registrados.

ISOLAMENTO SOCIAL

Evite sair de casa, só saia numa situação de emergência, evite aglomerações, lave as mãos com sabão e depois com álcool gel, o isolamento social ajuda a evitar a proliferação da pandemia. O Covid-19 não é um problema a ser enfrentado apenas pelo governo, mas pela sociedade unida.

PONTES FECHADAS

Desde ontem policiais militares montaram barreiras nas pontes que fazem fronteira com o Peru e a Bolívia, para evitar a entrada de estrangeiros em território brasileiro, cumprindo decisão do governo federal.

CAMPANHA NAS REDES

O candidato a prefeito de Rio Branco, Jamil Asfury (PSC), vem fazendo uma campanha pontual pelas redes sociais, apresentando os pré-candidatos a vereadores da sua chapa.

ATÉ SEGUNDA ORDEM

O programa de entrevistas políticas que apresentamos no ac24horas, com o colega Astério Moreira, ficará fora do ar até que as medidas sanitárias para combater o Covid-19 sejam sustadas. O momento é de cada um dar a sua parcela de colaboração contra a pandemia.

DATA FATAL

4 de abril é a data fatal para quem quiser se filiar para disputar as eleições municipais.

ESTES É QUE NÃO DEVEM SAIR

O isolamento social é para todos, mas deve ser mais rígido para os idosos, estes, principalmente, é que devem ficar em casa até que passe o pique desta pandemia.

FICANDO FORA DO DEBATE

A vereadora Janaína Furtado (PROGRESSISTAS) vem ficando fora do debate em torno da eleição da prefeitura de Tarauacá. Janaína é um dos nomes mais qualificados da disputa.

CONTRA OS ESPERTALHÕES

O projeto de lei apresentado pela deputada Juliana Rodrigues (PRB) que pune quem praticar preços abusivos na venda de mercadorias, principalmente, de máscaras e álcool gel, se aproveitando da pandemia, veio a calhar; nestas ocasiões, espertalhões abusam da população.

FRASE MARCANTE

“Cultivar a alegria custa menos que a tristeza e traz melhores resultados”. Marques de Maricá