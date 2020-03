Mesmo com recomendação para ficar em casa, movimento na Estação Experimental é intenso

Um dos bairros mais movimentados de Rio Branco, a Estação Experimental, continua com com seu comércio em pleno funcionamento. A circulação de pessoas continua nas ruas e lojas na rua mais movimentada da região. Ainda tem muita gente alheia ao perigo de contágio com o coronavírus, mesmo diante dos casos já confirmados em Rio Branco.

Um dos exemplos claros desse risco é a fila quilométrica que se forma na entrada da Agência da Caixa econômica Federal da Estação Experimental. As pessoas estão ignorando a restrição de aglomerações em ambientes fechados. Na Agência bancária facilmente se tem mais de 100 pessoas no mesmo ambiente vindas de vários pontos da cidade. O local é um potencial para proliferação do vírus.

Até o momento, o estado registra quatro casos confirmados, aguardando a contraprova do Instituto Evandro Chagas de Belém do Pará. O vídeomaker do ac24horas relata que a rotina do bairro mudou completamente, após a chegada do vírus no Acre.

“A movimentação está assim aqui na Estação Experimental. Muitos pessoas circulando, e poucas lojas estão fechadas. A fila da Agência da Caixa Experimental está enorme. Não está tudo parado como as autoridades pedem”, avaliou o vídeomaker.

Os mototaxistas, que trabalham na Estação Experimental, estão usando álcool gel para higienizar seu local de trabalho.

“O movimento está fraco e o comércio também. Com o povo se isolando, o movimento deu uma baixa. Já passou mais da metade do mês. Esperamos que o movimento irá melhorar no próximo mês”, afirmou um dos mototaxistas.

O vendedor de salgados, César, informou que está tomando todas as precauções que foram repassadas pelas autoridades sanitárias.

“O movimento deu uma parada, mas estamos conseguindo vender bem. Agora, é seguir as recomendações que foram repassadas. Tem muitas fake news por aí. As providências que o nosso governador deu foi coerente. Vamos seguir as normas”, relatou.