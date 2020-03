Mesmo com igreja fechada, pastor diz que seguirá recebendo dízimo

Bares, academias, igrejas fechadas e restaurantes com mesas a dois metros de distância uma da outra, incluindo a praça de alimentação do Shopping. Essas são algumas das novas medidas adotadas pela prefeitura de Cruzeiro do Sul em decreto que será publicado na segunda-feira, 23.

O secretário Municipal de Planejamento Manoel Orleilson disse que as medidas devem valer já para este final de semana e que “haverá fiscalização”.

O teor do Decreto foi repassado pelo secretário Orleilson à pastores evangélicos e para o bispo Dom Flávio numa reunião emergencial na prefeitura.

O vice-presidente da Assembleia de Deus, Jucemir Bernardino, afirmou que mesmo sem cultos a igreja seguirá com os atendimentos individuais e recebimento do dízimo. “Vamos manter as igrejas abertas para atendimento pessoal. Então o membro vai , entrega seu dízimo e volta pra casa. Acredito que todas as igrejas farão assim”, explicou.

Citou também que a fé “não exclui a responsabilidade cidadã dos membros da igreja de se resguardarem do coronavírus”.

O bispo Dom Flávio assegurou que nas missas de sábado e domingo dará orientações aos fiéis quanto ao período de pandemia e que as missas só serão suspensas a partir de segunda, 23. O Bispo voltou a afirmar que bancos e lotéricas também devem ser fechados.