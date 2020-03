Mara Rocha solicita auxilio para moradores da Vila Evo Morales que estão sem alimentos

A deputada federal Mara Rocha (PSDB/AC) encaminhou, nessa sexta-feira (20/03), ofício ao Embaixador da Bolívia no Brasil, solicitando que a Presidência da Bolívia auxilie os bolivianos que vivem na Vila Evo Morales, na fronteira com Plácido de Castro/AC.

A parlamentar tucana foi procurada por moradores de Plácido de Castro, preocupados com a situação dos bolivianos que moram na Vila Evo Morales, que faz fronteira com aquela vila. Segundo relatos e vídeos enviados à Deputada, os moradores bolivianos se encontram em situação extremamente grave pois dependem do município acreano para fazer suas compras de alimentos e gêneros de primeira necessidade.

“Recebi vídeos extremamente preocupantes de bolivianos que moram na fronteira com Plácido de Castro e que estão ameaçados de passar fome, uma vez que só podem comprar alimentos no município acreano”, explicou a parlamentar.

“É óbvio que precisamos do fechamento das fronteiras como forma de evitar o contágio com o vírus da COVID-19, mas é necessário que o governo boliviano atenda àquela população, que está passando fome. Eles precisam do envio de ajuda humanitária e cestas básicas, pois, do contrário, corremos o risco de um colapso social na região, por isso enviei ofício ao Embaixador do país vizinho, para acionar o Governo em La Paz em caráter de urgência”, finalizou Mara Rocha.