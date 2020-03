Jenilson se coloca à disposição no enfrentamento ao coronavírus

O deputado estadual Jenilson Leite ( PSB), vice-presidente da Assembleia Legislativa e médico infectologista, usou a tribuna do parlamento para se colocar à disposição do Governo do Estado no auxílio às vitimas da pandemia do coronavírus e também para votar as medidas do governo para resguardar à população e economia do Acre no momento da crise.

Jenilson foi um dos primeiros representantes eletivos do Estado do Acre a pedir a suspensão das aulas e uma ação mais energética do governo.

Para o deputado, o fluxo de pessoas infectadas pelo covid-19 tende a aumentar, e quanto mais profissionais de saúde estiverem trabalhando para evitar a proliferação do vírus e também dar o apoio necessário aos infectados, será de grande valia.

Segundo o médico deputado, esse é um momento que requer a união de todos. Desde o governo federal aos municipais. “Num momento que uma pandemia causada por um vírus que tem parado o mundo, principalmente grandes potências, nós precisamos falar a mesma língua, o momento requer união e disposição para auxiliar aos infectados. Por isso me ponho à disposição do governo do Estado enquanto médico infectologista e deputado estadual”, salienta o deputado.