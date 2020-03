Isolamento de pessoas sintomáticas é medida principal contra avanço do coronavírus

O Ministério da Saúde volta a alertar: o isolamento domiciliar de pacientes sintomáticos é a principal medida de redução da transmissão do vírus, além do isolamento das demais pessoas do domicílio.

O isolamento seletivo de casos e contatos é a medida mais eficaz até o momento para reduzir a propagação da doença, mantendo o funcionamento de serviços essenciais para a sociedade. Sobre isso, o ministro Mandetta fez um apelo aos brasileiros: “Por favor, em casos de gripe, recolham sua família e fiquem em isolamento. Peça o atestado na unidade, dê o nome das pessoas que estão em casa com você e permaneçam todos dentro de casa”.

O secretário Nacional de Atenção Primária à Saúde, Erno Harzheim, explicou as orientações para o isolamento domiciliar. “A partir de hoje, os familiares de pessoas que estão com diagnóstico de síndrome gripal também vão receber, nas unidades de saúde, atestado médico para permanecerem os 14 dias em isolamento domiciliar”, frisou.

O distanciamento social vale também para todas as pessoas com mais de 60 anos, que deverão evitar comparecimento ao trabalho ou demais ambientes fechados. A recomendação é sair de casa apenas para atividades essenciais (mercado, farmácia, serviços de saúde), que não possam ser realizadas por outra pessoa.