Hospital do Juruá receberá 6 leitos de UTI; horário de visitas é alterado

O diretor clinico do Hospital do Juruá, Marlon Holanda, disse que a partir da próxima semana a unidade vai receber 6 leitos móveis de UTIs que serão instalados em um setor que vai ser isolado. São respiradores, monitores e bombas de infusão enviados pelo Ministério da Saúde garantidos pelo governador Gladson Cameli a pedido do deputado Nicolau Júnior.

O Hospital do Juruá atualmente conta com oito leitos dentro da UTI e entre eles está o isolamento.

MUDANÇAS

Entre as mudanças anunciadas pelo diretor técnico Marcos Lima, no Hospital do Juruá, estão a redução do horário de visitas e do número de visitantes por paciente.

Em vez de 2 horas serão apenas 30 minutos e só um visitante poderá entrar. Os idosos não deverão ir visitar parentes internados.

As cirurgias eletivas, consultas ambulatoriais, agendamento e entrega de exames estão suspensos. Os exames só serão feitos em pacientes internados. Somente as cirurgias de urgência e emergência serão realizadas na unidade hospitalar de Cruzeiro do Sul.

A medida com validade para 15 dias, foi tomada pelo diretor clínico do Hospital do Juruá, Marcos Lima levando em conta o Decreto do governo do Estado que proíbe aglomerações, como forma de prevenção ao coronavírus.

Mas os pacientes da infectologia poderão seguir pegando os medicamentos no CREME inclusive com quantidade maior para garantir que fiquem em casa a maior parte do tempo.

A médica infectologista, Suiane Negreiros, reforça as orientações. “As pessoas devem ficar em casa”.