Defesa Civil Estadual tem novo coordenador nomeado por Gladson

Apesar de boa parte do ano a gente nem lembrar que ela existe, a Defesa Civil possui um papel extremamente importante nas horas difíceis, em tempos de tragédias ambientais, principalmente.

É o papel da Defesa Civil monitorar e construir ações de forma antecipada para evitar o máximo de prejuízos durante as recorrentes alagações dos rios acreanos. Sua atuação também é muito forte no período seco do ano, quando aumentam de forma assustadora os incêndios, sejam florestais ou urbanos.

A partir desta sexta-feira, 20, a Defesa Civil do Estado do Acre tem um novo coordenador. O governador Gladson Cameli nomeou para o cargo o Coronel do Corpo de Bombeiros Qomec Argemiro Pereira Dos Santos.

Qomec Argemiro assume a função em substituição ao Coronel Carlos Batista.