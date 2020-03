Bolsonaro diz que pode já ter sido infectado pelo coronavírus

O presidente Jair Bolsonaro afirmou, na manhã desta sexta-feira (20), que poderá passar por um terceiro teste de coronavírus. Ele ainda confirmou outros quatro casos positivos para o vírus em sua comitiva. “Sim. Está confirmado. Nós não sonegamos informações”, declarou.

Questionado se manteria a rotina no Palácio do Planalto, Bolsonaro respondeu: “Eu estou bem. Eu estou bem. Fiz dois testes, talvez faça mais um até, talvez. Porque eu sou uma pessoa que tenho contato com muita gente. Recebo orientação médica”, indicou.

Bolsonaro disse ainda que pode ter sido infectado e nem ficou sabendo:”Toda família testou negativo. Talvez eu tenha sido infectado lá atras e nem tenha sabido. Talvez muitos de vocês também”, apontou.

Com os quatro casos confirmados da Covid-19, chega a 22 o número de pessoas que estiveram com o presidente Bolsonaro na comitiva em uma viagem a Miami ou tiveram contato com os infectados: o assessor internacional da Presidência, Filipe Martins; o chefe da ajudância de ordens, Major Cid; o diretor do Departamento de Segurança Presidencial, Coronel Suarez; e o chefe do Cerimonial, Carlos França.

O chefe do Executivo completará 65 anos neste sábado (21). A primeira-dama aniversaria um dia depois, no dia 22 e completará 38 anos. Perguntado se fará algum tipo de comemoração, ele respondeu que a festa e que não haverá mais de oito convidados. “A festa é amanhã. Eu, minha esposa e filhos. Talvez venha família dela, que mora na Ceilândia. Não vai ter mais de oito pessoas na festa”, completou.

Outros caos

Nessa quinta-feira (19/3), o presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex), Sérgio Segóvia, foi testado positivo para o novo coronavírus.

Um dia antes, o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) general Augusto Heleno também foi confirmado com o novo coronavírus. Ainda hoje, Bolsonaro lamentou que o diagnóstico do general. “Estou chateado, é o meu maior conselheiro”, concluiu.

Na noite desta quinta-feira, em live, Bolsonaro também falou sobre os casos positivos em sua equipe.

“O almirante Segovia, presidente da Apex deu positivo para o coronavírus. Perguntei para ele se estava sentindo alguma coisa. Ele falou: ‘nada’. Tudo normal a vida dele. Ele deve ter os seus 55 anos de idade, um pouquinho menos. Conversei agora com general Heleno, que tem 74 anos [72] e está no quarto dia que deu positivo o coronavírus nele. ‘Como está se sentindo, general?’. ‘Nada, inclusive, acabei de fazer 50 minutos de bicicleta’. O almirante Bento, ministro das Minas e Energia, também está no segundo, terceiro dia. Conversei com ele hoje. ‘Sentindo alguma coisa?’. ‘Não. Vontade de trabalhar, apenas. Estou em casa aqui’. Logicamente, para essas pessoas, se não tivessem feito o teste, estariam trabalhando, transmitindo o vírus para alguém, obviamente, mas não estariam sabendo que estavam fazendo essa transmissão do vírus. Para algumas pessoas mais idosas, que têm outros problemas, a infecção torna-se grave e realmente, em alguns poucos casos pode levar à òbito. A preocupação do governo existe”, apontou o chefe do Executivo.