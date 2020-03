Após questionamento do ac24horas, governo avalia priorizar pagamento de aposentados

Após divulgar a antecipação do calendário de pagamentos do Governo do Estado do Acre, por meio de sua página oficial, na manhã desta sexta-feira, o ac24horas percebeu o que pode configurar como equívoco: colocar os aposentados e pensionista para receber no último dia do mês. Ocorre que os idosos estão enquadrados no grupo de risco do Covid-19, logo merecem atendimento prioritário.

A reportagem do ac24horas entrou em contato com a porta-voz do governo, Mirla Miranda, para saber da possibilidade de inverter a ordem de pagamento, colocando os pensionistas e inativos no primeiro dia de pagamentos.

Em resposta, a porta-voz Mirla Miranda alegou que o governo “estaria analisando essa possibilidade com a SEPLAG. O governo decidiu antecipar o pagamento, separando em dias, para não haver aglomerações de pessoas no banco, porém deixou idosos e inativos, na sua maioria afastados por problemas de saúde para receber no último dia do mês.

“A SEPLAG já estava vendo a possibilidade do ajuste de, em função de aposentados figurarem grupo de risco, adiantar seus proventos. A possível alteração será informada pela comunicação oficial do governo do Estado, a Agência de Notícias”, informou em Nota.