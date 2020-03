Aneel assina contratos do leilão de transmissão do Acre

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) assinou nesta sexta-feira (20) os contratos de concessão do leilão de novas linhas de transmissão realizado em dezembro do ano passado, incluindo sistemas do Estado do Acre.

As obras proporcionarão ao país investimentos da ordem de R$ 4,2 bilhões, além de 8.782 empregos diretos. Realizado no dia 19 de dezembro do ano passado, o leilão negociou 12 lotes de empreendimentos situados em Alagoas, Bahia, Ceará, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo, além do já citado Acre.

O certame contou ainda com outra marca histórica, o deságio médio recorde de 60,30%, o maior entre todos os leilões promovidos pela Agência.

As instalações de transmissão objeto do Leilão de Transmissão n. 2/2019 foram qualificadas no âmbito do Programa de Parcerias de Investimentos da Presidência da República por meio do Decreto no 9.973, de 14 de agosto de 2019.

A assinatura dos contratos ocorre rigorosamente no prazo previsto no cronograma de eventos do leilão. Na média, o certame teve 10 proponentes para cada lote. Os vencedores contrataram concessões para construir e operar um total de 2.470 km de linhas de transmissão e 7.800 mega-volt-amperes (MVA) em capacidade de transformação acrescentados ao sistema.