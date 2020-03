Ajeac dá dicas de sobrevivência às empresas do Acre neste período

A Associação de Jovens Empresários do Acre (AJEAC) divulgou nesta sexta-feira (20) dicas para reduzir os impactos econômicos-financeiros resultantes do isolamento domiciliar como principal medida para barrar a disseminação do Coronavírus.

“Essa medida enseja consequências graves à economia, pois reduzirá consideravelmente faturamento, chegando a zerar em alguns segmentos, seja por ordem estatal, seja por baixo consumo. Apesar disso, a AJEAC entende ser necessário o engajamento social ao isolamento, pois se revelou ser a medida mais eficaz ao se analisar os países que o adotaram, em contrapartida aos que não adotaram no estágio inicial da epidemia, como a Itália”, diz a associação.

Dicas da AJEAC para o momento de turbulência para os empresários:

✓ Não entre em pânico. As turbulências são momentâneas, não se esqueça.

✓ Faça um levantamento das vendas de janeiro de 2020 até março de 2020 e compare com o mesmo período de 2019; ✓Elabore um fluxo de caixa contemplando março, abril, maio e junho. Nesse fluxo de caixa, coloque todas previsões de receitas e todos os gastos previstos para esse período, faça o monitoramento periódico deste fluxo, comparando o previsto com o realizado;

✓ Verifique os gastos que podem ser cortados sem impacto direto na prestação de serviço ou venda de produtos (ex. energia elétrica, internet, taxas bancárias e de cartão de crédito);

✓ Com o fluxo de caixa pronto crie metas diárias de vendas para poder monitorar melhor as receitas;

✓ Empresas que possuem empréstimos e financiamentos busquem suas instituições financeiras para verificar a possibilidade de portabilidade de dívida e a postergação de prazo de vencimento por até 60 dias;

✓ Caso verifique que a situação financeira da empresa possa requerer demissões, faça primeiro uma tentativa de ajuste da jornada de trabalho para ampliar o atendimento ao consumidor, sem aumento de custos com funcionários, não se esqueça que demitir funcionário é caro e depois você terá que contratar novamente. A concessão de férias pode ser uma medida eficaz para reduzir custos no primeiro momento;

✓ O governo irá postergar o vencimento do Simples Nacional e FGTS por 3 meses, mas esses valores terão que ser recolhidos até dezembro de 2020, logo, a orientação é fazer a reserva financeira para essa despesa, e só utilizar em caso de falta de liquidez da empresa;

✓ Aos estabelecimentos de alimentação com baixa circulação de ar, é preciso incentivar as vendas por meio de aplicativos. Busque fechar uma parceria com taxas reduzidas sobre as vendas nem que seja necessário fidelizar a um único aplicativo, nesse caso você terá que divulgar que seu estabelecimento está atendendo por tal aplicativo;

✓ Adote nos seu estabelecimento as medidas recomendadas pela OMS e Governo Federal; ✓Fique atento às medidas de ajuda dos bancos, governo federal, estadual e municipal; ✓Busque renegociar o aluguel, ainda que momentaneamente;

✓ Procure alternativas e soluções para não reduzir drasticamente o faturamento, como delivery e prestação de serviços à distância.