Acre e Amazonas lideram casos de coronavírus na Região Norte

Com um aumento substancial de casos do novo Coronavírus no Brasil nas últimas semanas, o ac24horas realizou um levantamento para saber como está se comportando o avanço do Covid-19 na Região Norte e se deparou com uma notícia preocupante: O Acre juntamente com Amazonas lideram os casos confirmados da doença. As informações foram levantadas junto às Secretarias Estaduais das cidades que integram o Norte do Brasil.

Até às 14h50 desta sexta-feira, 20, no Acre, já são 7 casos confirmados e outros 10 em análise, sendo que outros 120 casos suspeitos foram descartados. O Acre foi o primeiro da Região Norte a registrar a primeira ocorrência na região norte.

O Amazonas confirmou as 14h50, um total de 07 casos. Outros 13 casos suspeitos aguardam resultado dos exames e 52 descartados. Até poucas horas atras, Amazonas registrava somente 03 casos, agora segue empatado com o Acre.

Na manhã desta sexta-feira, 20, o Amapá (AP) registrou o primeiro caso de Covid-19. Segundo informações do portal G1, se trata de uma mulher de 36 anos que está em isolamento familiar, com estado de saúde estável. A paciente reside em Macapá, com histórico de viagem para Belém, onde teve contato com uma pessoa que esteve em São Paulo”, informou o governo em comunicado.

Nesta sexta-feira, 20, Pará (PA) registrou o segundo caso de coronavírus confirmado e tem outros 43 suspeitos. De acordo com a Secretária de Saúde do Pará (Sespa), a paciente é mulher, 36 anos, que chegou em Belém dia 14 e esteve no Rio de Janeiro e São Paulo. No total, Pará registra ainda 81 casos em análises e 32 casos descartados.

Tocantins também confirmou nesta quinta-feira, 19, o primeiro caso de Coronavírus e tem outros 13 suspeitos. De acordo com a Secretária de Saúde do Tocantins, a paciente é a advogada Kellen Pedreira do Vale, 42 anos, que descobriu infecção após chegar de um congresso em outro estado. Outros 06 casos foram descartados.

Roraima ainda não registrou nenhum caso de coronavírus, mas informou na última segunda-feira (16) que subiu para cinco o número de casos suspeitos do novo coronavírus no estado.

Rondônia (RO), vizinha ao Acre, registrou também o primeiro caso positivo para o novo coronavírus foi anunciado na noite de quinta-feira (19) pela Secretaria Municipal de Saúde.