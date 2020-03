Vazamentos de informações na UPA colocam em risco a vida de suspeitos com coronavírus

A Secretaria de Saúde deve instaurar um processo administrativo para apurar informações vazadas por servidores públicos dentro UPA do 2º Distrito, em Rio Branco, unidade referência para quem tem os sintomas do coronavírus. A medida foi proposta pelo vice-governador Major Rocha, que teve o seu resultado vazado nas redes sociais antes de ter acesso a ele.

O ac24horas apurou que alguns profissionais de saúde repassam informações em grupos de WhatsApp e isso tem gerado medo em quem procura um atendimento. A reportagem conversou com uma das pessoas que tiveram o diagnóstico como positivo. “Eu fiz o exame e meia hora depois já estava no grupo que eu estava com o vírus, sem mesmo ter o resultado em mãos. É claro que isso é vazado pelos próprios servidores. Isso fere a ética profissional e de uma irresponsabilidade sem tamanho. Fui ameaçado no caminho de casa”, disse.

O governo já havia informado que se pronunciará oficialmente por meio de dois Boletins a respeito da epidemia no Acre. O primeiro informe é divulgado durante o dia e o segunda no período da noite. A expectativa é que nesta quinta-feira, 19, mais de 50 exames com pessoas suspeitas sejam divulgados oficialmente.