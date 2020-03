Sete exames de coronavírus dão negativos em Cruzeiro do Sul

A Coordenadora da Regional de Saúde do Juruá, Muana Araújo, confirmou que dos 10 exames de casos suspeitos de coronavírus em Cruzeiro do Sul, 7 deram negativo. O resultado saiu no final da tarde desta quinta-feira,19.

Os outros três casos suspeitos, cuja coleta foi feita depois, só ficarão prontos na próxima semana.

Por enquanto ainda não há nenhum caso de covid-19 em nenhuma das cidades do Vale do Juruá.