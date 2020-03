Sesacre confirma mais um caso de coronavírus no Acre; já são 4 no total

A Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) confirmou na noite desta quinta-feira,19, mais um caso de coronavírus. Segundo o comunicado, o paciente é de Rio Branco. A Sesacre não divulgou o nome da pessoa a qual é o novo caso confirmado. Disse apenas que se trata de uma advogada de 28 anos. A transmissão foi por meio de contato com um dos outros três casos já confirmados.

A identificação nesse tipo de situação é extremamente importante, já que pessoas que tiveram contato com a paciente com diagnóstico confirmado não estão cientes da situação e podem está mantendo uma rotina normal e, mesmo sem ter consciência, propagando o coronavírus. A Sesacre informou que a não divulgação dos nomes dos pacientes segue a determinação de protocolos internacionais.

De acordo com o boletim até o momento foram realizados 103 exames em Rio Branco. Desse total, 80 deram negativos, 4 se confirmaram e outros 19 os resultados estão sendo aguardados.

Outros três casos no interior do estado seguem em análise, sendo 2 em Brasileia e 1 no município de Feijó.