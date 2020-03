Servidora do TJAC presa com drogas obtém alvará de soltura e já está em liberdade provisória

A servidora do Tribunal de Justiça do Acre lotada no Fórum de Xapuri, que foi presa em flagrante por posse de cocaína e maconha, na tarde da última quarta-feira (18), em Brasiléia, na companhia de dois sobrinhos, já está em liberdade provisória, junto com os demais, depois de ter o alvará de soltura expedido na tarde desta quinta-feira, 19.

A reportagem do ac24horas apurou que o trio se trata de Senáuria Bezerra de Moura Sodré, 54 anos, Igor Brendon de Moura da Silva, 22 anos, e Mário Sérgio Ribeiro Sodré, 25 anos. A notícia da prisão da servidora causou surpresa em Xapuri quando o fato começou a ser comentado em grupos fechados de redes sociais logo após ser publicado pelo jornal O Alto Acre que, no entanto, não divulgou a identidade dos envolvidos.

Senáuria e a dupla foram autuados pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, pelo delegado Sérgio Lopes de Souza, titular daquele município e coordenador da Polícia Civil na Regional do Alto Acre. Lopes informou que já havia informações da Polícia Civil de Xapuri apontava que um desses sobrinhos estaria praticando o tráfico de drogas, inclusive na própria casa da servidora, razão pela qual considerou que ela e a dupla estariam associados para o crime.

Segundo o relato do jornalista Alexandre Lima, o trio foi abordado em uma blitz da Polícia Militar nas proximidades da Ponte Wilson Pinheiro quando retornava de Cobija, no lado boliviano. Com os rapazes, a polícia encontrou trouxinhas com cocaína e maconha. Ao revistar o veículo em que a servidora estava, os policiais encontraram drogas escondidas dentro de um capacete. Ao delegado, a mulher disse que não sabia da existência das drogas e que apenas dava carona aos sobrinhos.