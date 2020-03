Procon reduz prazo de apresentação da NF de produtos para proteção ao coronavírus

O Procon do Acre adotou algumas ações para proteger os direitos do consumidor nestes tempos de coronavírus. Entre as novas medidas adotadas pelo órgão, a redução do prazo para que as empresas apresentem as notas fiscais que comprovem o preço de compra dos produtos e o de venda ao consumidor nos últimos meses, uma vez que a principal alegação dos comerciantes é que a alta dos preços de produtos usados para proteção ao Coronavírus é consequência do aumento praticado pelos seus distribuidores.

O Procon recomenda aos consumidores que denunciem quaisquer sinais de irregularidades ou abuso nas relações de consumo. As denúncias podem ser realizadas pelos seguintes números: 151 e (68) 3223-7000.