Peru registra primeira morte causada pelo novo coronavírus

Nesta quinta-feira, 19, o Ministério da Saúde do Peru (MS) usou o seu perfil no Twitter para comunicar a primeira morte no país em decorrência do novo coronavírus (covid-19).

Se trata de um homem de 78 anos com antecedentes de hipertensão arterial, que entrou na unidade de cuidados intensivos do Hospital da Força Aérea do Peru na terça-feira, 17, por apresentar insuficiência respiratória severa, falecendo hoje, às 15 horas desta quinta-feira (19).

“Em nome de todos os peruanos, expressamos nossas mais sentidas condolências aos familiares neste momento de dor”, disse a pasta por meio de um comunicado.

O país registra até o momento 234 casos de pessoas contaminadas pelo novo covid-19, número que estaria dentro das previsões feitas pelas autoridades locais.