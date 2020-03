Pastor é encontrado morto atrás de igreja com um tiro na nuca, no Belo Jardim

Mais um homicídio com características de execução foi registrado na capital. O pastor da Igreja Pentecostal a Verdade de Liberta, Mariceudo Belém da Silva, de 37 anos, foi encontrado, amarrado e morto com um tiro na nuca na manhã desta quinta-feira (19) no interior da Igreja em construção localizada na Travessa Açaí, no bairro Belo Jardim I, em Rio Branco.

De acordo com informações da polícia repassadas a reportagem do ac24horas, o pastor foi a Igreja na noite desta quarta-feira (18) fazer uma oração, quando foi rendido por homens armados, teve os pés e as mãos amarrados e foi executado com um tiro na nuca. Após a ação os criminosos fugiram do local.

Ainda segundo a polícia, como Mariceudo não retornou para casa, na manhã desta quinta-feira, a esposa resolveu ir até a igreja e o encontrou morto.

A ambulância do SAMU, foi acionada e ao chegar ao local, o médico apenas atestou a morte.

A área foi isolada pela Polícia Militar para os trabalhos do perito em criminalística. O corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos. O caso será investigado pelos os Agentes de Polícia Civil da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

A polícia acredita que Mariceudo foi mais uma vítima da guerra entre facção.