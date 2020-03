Passa para dez os casos suspeitos de coronavírus no Juruá

Já são 10 os casos suspeitos de coronavírus no Juruá, 9 de Cruzeiro do Sul e 1 de Rodrigues Alves. O resultado dos seis primeiros casos suspeitos são esperados para esta quinta-feira, 19. Os outros 4 exames, feitos já hoje, 19, devem ficar prontos no início da próxima semana.

Com relação à contaminação as pessoas estiverem em Rio Branco, São Paulo e Brasília e um teve contato com um idoso que veio de Fortaleza. Sobre os novos casos suspeitos não há informação sobre a procedência.

A gerente de Assistência Básica de Saúde de Cruzeiro, Maria Fernanda afirma que em caso de positividade, os pacientes leves ficarão em casa sob supervisão de equipe de Saúde da regional em que moram.

Os casos graves serão tratados no Hospital do Juruá em Cruzeiro do Sul.