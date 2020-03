Ônibus de Rio Branco irão passar por higienização ao final de cada corrida

Na Câmara, o Secretário Municipal de Saúde, Oteniel Almeida, falou que a o poder público municipal irá realizar novas medidas acerca da higienização dos transportes públicos de Rio Branco.

Oteniel relatou a partir desta quinta-feira, 19, às higienizações não serão mais ao final do dia e sim, ao final de cada corrida.

“Todos os ônibus da rede de concessionárias do município, urbano, intermunicipal e interestadual estarão passando por uma higienização. Antes, era feito ao final do dia, agora, será ao final de cada corrida. As equipes estarão fazendo a higienização e orientando os passageiros a ter álcool gel ou ter lenços umedecidos na hora de utilizar”.

Oteniel afirmou que a prefeitura vem estudando uma nova medida juntamente com a RBTrans acerca da limitação de passageiros nos ônibus de Rio Branco.

“A gente sabe que os ônibus tem uma capacidade de transporte de passageiros sentados e em pé. A gente estará avaliando de transportar apenas a capacidade máxima para os sentados. Com isso, a gente consegue diminuir a quantidade. Estaremos avaliando isso com a RBTrans, e as empresas dos coletivos já registram uma diminuição de passageiros, já que suspendemos as aulas”, relatou.