OAB/AC facilita anuidade e lança portal com informações exclusivas sobre o coronavírus

A secção acreana da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) prorrogou o vencimento das parcelas de março, abril e maio para outubro, novembro e dezembro subsequentes, sem cobrança de juros ou correção monetária.

Os benefícios previstos neste artigo serão permitidos a todos aqueles que optaram pelo pagamento parcelado via boleto, mediante solicitação do advogado.

Essa medida atende à situação que os advogados vivem atualmente por conta do Coronavírus. As instituições que demandam operadores do Direito reduziram ou suspenderam expediente, limitando a atuação dos advogados. Com pouca possibilidade de trabalhar reduz-se automaticamente o fluxo de honorários.

Outra medida da OAB do Acre pensa na saúde e prevenção ao vírus, oferecendo acesso exclusivo a uma plataforma de teleorientação sobre a doença.

Os advogados poderão consultar informações atualizadas e receber orientações de profissionais de saúde 24 horas por dia e de forma gratuita, sobre a infecção por vírus, formas de prevenção e medidas a serem tomadas em caso de sintomas da Covid-19.

Para ter acesso ao serviço de orientação online do Eu Saúde acessar o link https://www.novocoronavirus.info/.