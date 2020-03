Nicolau Júnior solicita leitos de UTIs móveis para ao Vale do Juruá

A pedido do presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Nicolau Júnior (PP), o governador Gladson Cameli (PP) disponibilizará novos leitos que serão enviados pelo Ministério da Saúde ao Acre, para reforçar o atendimento nos hospitais do Juruá.

A solicitação foi feita durante uma reunião realizada na tarde desta quinta-feira (19) no gabinete do governador. A procuradora-geral de Justiça do Estado, Kátia Rejane, também estava presente.

Nicolau Júnior frisou que uma das principais preocupações do setor de saúde com a possibilidade de aumento dos casos de coronavírus é a necessidade de receber pacientes do grupo de risco que precisem de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI).

Para o deputado cruzeirense, os leitos aumentarão a capacidade de atendimento no Juruá. “Sabemos o quanto precisamos nos unir nesse momento. Agradeço demais ao governador por ter sido sensível ao clamor do povo do Juruá. Estamos falando de equipamentos de UTI que serão instalados da forma mais prática possível aumentando assim a capacidade de atendimento nos hospitais daquela região”, disse o progressista.

O parlamentar enfatizou ainda que o Poder Legislativo está trabalhando em parceria com o Executivo no combate ao coronavírus.

“O momento é difícil, mas, estamos muito confiantes. Venceremos essa pandemia. Destaco ainda o empenho do governador Gladson na busca de medidas emergenciais que assegurem o bem-estar das famílias acreanas. Estamos juntos nessa luta”, salientou.