“Não saiam de casa e lavem bem as mãos”, pede Gladson em vídeo

O governador Gladson Cameli divulgou na manhã desta quinta-feira (19) vídeo em que defende todas as medias recomendas pelas organizações de saúde para evitar a disseminação do coronavírus no Acre.

Ele disse que estão sendo tomadas as medidas necessárias e e alertou para a participação da sociedade. “Não depende só do Governo. Depende de cada um de nós”, disse.

Ele pediu para evitar locais com muita gente e recomendou lavar as mãos várias vezes ao dia. “Não saiam de casa. Vamos manter a calma, evitar pânico e lavar muito bem as mãos”, repetiu Gladson.