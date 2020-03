Motoristas de empresa de ônibus cruzam os braços por atraso em pagamento de salários

Cerca de 250 trabalhadores da Alta Viação Floresta cruzaram os braços na manhã desta quinta-feira, 19.

A empresa é uma das três que detém a concessão do transporte coletivo em Rio Branco e é responsável por cerca de 30 linhas que transportam milhares de pessoas diariamente na capital acreana e que não tiveram ônibus até o momento, já que nenhum veículo saiu da garagem da empresa nesta manhã.

O protesto é pela falta de pagamento dos salários. Segundo um motorista que com medo de represálias não quis se identificar, o salário está atrasado há vários dias. “Nosso pagamento era pra sair no dia 6 e até agora não vimos a cor do dinheiro. O que a gente sabe é que a prefeitura já fez o repasse para a empresa, mas nada do pagamento do nosso salário que precisamos para sustentar nossas famílias”, diz.

O representante do movimento, Álvaro Carvalho, pediu desculpas à população, mas destacou que a greve se faz necessário.

“Pedimos desculpas à população por esse transtorno, mas estamos lutando pelo nossos salários. Estamos com os salários atrasados a vários meses, e infelizmente chegou ao ápice. Tem colegas motoristas que foram despejados de suas casas por não ter dinheiro para pagar o aluguel”, afirmou.

A reportagem não conseguiu contato com representantes da empresa.