Mailza agradece governo pelo fechamento das fronteiras do Acre

A senadora Mailza Gomes (Progressistas-Acre) agradeceu ao governo federal na tarde desta quinta-feira, 19, o fechamento terrestre das fronteiras do Brasil com os países vizinhos para conter o avanço da pandemia do coronavírus.

As restrições foram anunciadas em portaria publicada em edição extra do Diário Oficial da União (DOU). Ontem, a parlamentar enviou ofícios para o presidente da República, ministérios e para o governo do Acre solicitando o fechamento das fronteiras acreanas com a Bolívia e o Peru. No documento a senadora destacou a importância da medida para proteção e bem-estar de todos.

Para a senadora Mailza, o momento é de união para conter a disseminação do coronavírus. “Estamos vivendo um momento que exige de todos muita sabedoria, paciência e empatia com o próximo. Manter a calma, nos unir e tomar medidas efetivas que evitem a propagação do vírus é obrigação de todos. Que bom que o governo federal ouviu o povo acreano, o povo brasileiro”, finalizou a parlamentar.

Durante 15 dias, estarão fechadas as fronteiras com a Argentina, Bolívia, Colômbia, Guiana Francesa, Guiana, Paraguai, Peru e Suriname. A portaria foi assinada pelos ministros da Justiça e Segurança Publica, Sérgio Moro, da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e da Casa Civil, general Braga Neto. Para o caso do Uruguai, o governo portaria específica. As novas regras não surtirão efeito para cidadãos brasileiros ou estrangeiros naturalizados.