Lene Petecão anuncia suspensão das sessões até o final do mês

Devido ao três casos confirmado do coronavírus, a presidente, em exercício, da Câmara de Vereadores de Rio Branco, Lene Petecão (PSD) anunciou a suspensão das sessões ordinárias, até o final do mês. A vereadora também informou que os servidores que estão dentro do grupo de risco estão sendo dispensados para o trabalho em casa

Lene Petecão, garantiu apoio à prefeita Socorro Neri e sua equipe na atuação no combate ao coronavírus.

“Ficaremos com uma equipe de prontidão para qualquer eventualidade. Se a prefeita precisar a aprovação de algum projeto importante para esse ajuste nesse momento de coronavírus, a Câmara estará aqui fazendo o seu papel”, encerrou.